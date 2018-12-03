На лице погибшего Ломакина обнаружены ссадины - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 17:46Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    На лице погибшего Ломакина обнаружены ссадины

    В ночь на понедельник было обнаружено тело мертвого полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина.

    Представитель следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала о деталях гибели 18-летнего футболиста.

    «Утром 2 декабря на берегу реки Городня на юге Москвы было обнаружено тело 18-летнего юноши. При визуальном осмотре на лице обнаружены ссадины. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств и очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - цитирует Иванову ТАСС.

    По словам матери футболиста, ее сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там, а потом перестал выходить на связь. Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время.

    #ломакин алексей#фк локомотив#РПЛ#молодежное первенство#Футбол-Россия
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