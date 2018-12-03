Станислав Черчесов: Головин будет в «Монако» системообразующим игроком - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 18:47Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Станислав Черчесов: Головин будет в «Монако» системообразующим игроком

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы полузащитника Александра Головина в «Монако».

    Головин стал игроком «Монако» этим летом, перейдя из ЦСКА за 30 млн евро.

    «По российским игрокам после чемпионата мира были предложения. Я был во Франции у Головина в клубе и понял, что он попал туда, куда нужно. Перспективы Головина? У него была травма, сейчас восстановился и постоянно играет в стартовом составе. Александр попал в хорошие руки, у него есть возможность почувствовать себя легионером, которому доверяют. Но в «Монако» на него рассчитывают, Александр будет там системообразующим игроком», - рассказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    На счету Головина в текущем сезоне 12 матчей за «Монако», в которых он сделал две результативные передачи.

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