Артем Ребров: Чувствую себя уже хорошо, даже шутить пытаюсь - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 19:11Источник: «RT на русском»

    Артем Ребров: Чувствую себя уже хорошо, даже шутить пытаюсь

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своем самочувствии после повреждения полученного во время дерби с «Локомотивом» (2:1).

    - Чувствую себя уже хорошо, даже шутить пытаюсь. Врачи уже не стали в конце уходить далеко, стояли поблизости, но я их об этом не просил. Они понимали, что в такие моменты может что угодно случиться, учитывая мое состояние, - приводит слова Реброва «RT на русском».

    Напомним, что Ребров получил повреждение на 81-й минуте встречи в борьбе с форвардом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.

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