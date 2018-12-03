Артем Ребров: Чувствую себя уже хорошо, даже шутить пытаюсь

Футбол 03 декабря 2018 19:11 Источник: «RT на русском»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своем самочувствии после повреждения полученного во время дерби с «Локомотивом» (2:1).

- Чувствую себя уже хорошо, даже шутить пытаюсь. Врачи уже не стали в конце уходить далеко, стояли поблизости, но я их об этом не просил. Они понимали, что в такие моменты может что угодно случиться, учитывая мое состояние, - приводит слова Реброва «RT на русском».

Напомним, что Ребров получил повреждение на 81-й минуте встречи в борьбе с форвардом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.