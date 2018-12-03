Черчесов объяснил, почему не выпустил на поле Чалова

Футбол 03 декабря 2018 19:20 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в последних матчах команды не играл форвард ЦСКА Федор Чалов.

Лучший бомбардир РПЛ был вызван в сборную России, но не вышел на поле в матчах с Германией (0:3) и Швецией (0:2).

«Почему Чалов не играет? Потому что, потому. Мы вызвали игрока, мы с ним знакомимся. Молодому игроку нужно время, чтобы он вырос и в нужный момент помог команде. У Федора есть возможность играть в молодежной сборной и мы не можем выдергивать оттуда футболистов.

Пусть молодые футболисты себя проявляют, и мы решим, кто нашей команде сможет помочь. Вот если игроки молодежной сборной не могут себя проявить на своем уровне, то как у них что-то получится в главной команде? Есть и другие примеры — Головин и Зобнин начали играть молодыми в сборной России, так и продолжают. В Чехии вот забивает много Комличенко, но есть футболисты, которые сейчас лучше него. Мы следим за ним, но вызывать в сборную пока не готовы», - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».