Андрей Червиченко: Никаких изменений после ухода Карреры в «Спартаке» я не вижу - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 20:03Источник: Rusfootball.info

    Андрей Червиченко: Никаких изменений после ухода Карреры в «Спартаке» я не вижу

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о шансах «Локомотива» и «Спартака» на попадание в Лигу чемпионов.

    Очень призрачные, особенно у «красно-белых». На мой взгляд, Кононов тренер беззубый, а победы «Спартака» при нем... то судьи, то Смолов... а такого, чтобы команда выходила и давила соперника не было. Да и игры у команды нет, играет во что получится. Никаких изменений после ухода Карреры в «Спартаке» я не вижу. Бегают в первом тайме, во втором стабильно подсаживаются и все время могут «сгореть», - передает слова Червиченко Rusfootball.info.

    Добавим, что «Спартак» под руководством Кононова одержал две победы в РПЛ и потерпел одно поражение в Лиге Европы.

    #Футбол-Россия#рпл#фк спартак#червиченко андрей#кононов олег#фк локомотив
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