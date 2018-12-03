Андрей Червиченко: Никаких изменений после ухода Карреры в «Спартаке» я не вижу

Футбол 03 декабря 2018 20:03 Источник: Rusfootball.info

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о шансах «Локомотива» и «Спартака» на попадание в Лигу чемпионов.

Очень призрачные, особенно у «красно-белых». На мой взгляд, Кононов тренер беззубый, а победы «Спартака» при нем... то судьи, то Смолов... а такого, чтобы команда выходила и давила соперника не было. Да и игры у команды нет, играет во что получится. Никаких изменений после ухода Карреры в «Спартаке» я не вижу. Бегают в первом тайме, во втором стабильно подсаживаются и все время могут «сгореть», - передает слова Червиченко Rusfootball.info.

Добавим, что «Спартак» под руководством Кононова одержал две победы в РПЛ и потерпел одно поражение в Лиге Европы.