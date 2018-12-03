Карпин ответил Радимову: Вопрос стоял в регламенте РПЛ, а не в том, где было лучше играть

Футбол 03 декабря 2018 20:39 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Матч 16-го тура РПЛ «Енисей» - «Ахмат» прошел на стадионе в Красноярске на открытом воздухе, а не в манеже, как предлагали хозяева.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова Владислава Радимова, который попросил у журналистов спросить у Карпина о целесообразности проведения матча «Енисей» — «Ахмат» на открытом воздухе. Ранее Карпин раскритиковал предложение провести матч в манеже.

«На 100 процентов играть в манеже было бы лучше, если бы только манеж в Красноярске соответствовал регламенту РПЛ. Если вы внимательно читали мое интервью, то акцент в этом вопросе стоял именно на соблюдении регламента, а не на том, где именно проводить матчи. Конечно, в такой ситуации лучше играть на крытых стадионах, как в свое время «Спартак», когда в «Олимпийском» собирались по 20-30 тысяч зрителей. А еще лучше — на крытых стадионах и с натуральным газоном. Но опять-таки, на стадионах и манежах, прошедших аттестацию РПЛ», - цитирует Карпина Sport24.ru.