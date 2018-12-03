Гарет Саутгейт: Мы с интересом ждем полуфиналов Лиги наций

Футбол 03 декабря 2018 20:50 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Лиги наций.

- Мы уже получили огромное удовольствие от участия в турнире. Лига наций уже добилась большого успеха. Мы с интересом ждем полуфиналов. Нам будет противостоять команда, которая похожа на нашу. Она сейчас развивается, и в ней много молодежи. Нас ждет увлекательный матч, который мы ждем с нетерпением.

Качество матчей в турнире крайне высоко. Последние встречи были похожи по уровню на четвертьфинал крупного международного турнира. Это соревнование стало отличной инициативой со стороны УЕФА, - приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Англии в полуфинале турнира сыграет против команды Голландии. Встреча состоится 6 июня на стадионе «Афонсо Энрикеш» в Португалии.