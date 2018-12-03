«Арсенал» на своем поле взял верх над «Зенитом» - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 21:25Источник: «Советский спорт»

    «Арсенал» на своем поле взял верх над «Зенитом»

    Футболисты «Арсенала» переиграли «Зенит» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России со счетом 4:2.

    В составе тульского клуба дублем отметился Эванс Кангва, еще по голу на свой счет записали Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев. У команды из Санкт-Петербурга отличились Далер Кузяев и Эрнани.

    После этой победы «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.

    В следующем туре «Арсенал» 10 декабря в гостях встретится с «Ахматом», а «Зенит» днем ранее на своем поле сыграет против «Рубина».

    Чемпионат России
    16-й тур

    «Арсенал» – «Зенит» - 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кангва (6), 1:1 – Кузяев (21), 2:1 – Мирзов (39), 2:2 – Эрнани (57), 3:2 – Кангва (74), 4:2 –Бакаев (77).

    «Арсенал»: Левашов, Беляев, Мохаммед, Альварес, Григалава, Ткачев, Бакаев (Горбатенко, 83), Мирзов, Костадинов, Кангва, Комбаров.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Ерохин, Кузяев, Эрнани, Мак, Паредес (Смольников, 73), Дриусси (Маркизио, 84), Дзюба.

    Предупреждения: Альварес (21), Мирзов (41), Паредес (41), Кузяев (53), Дзюба (71), Анюков (86).

    #Футбол-Россия#рпл#фк зенит#фк арсенал тула
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