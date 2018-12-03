Сергей Семак: Против лидера все играют с удвоенной энергией

Футбол 03 декабря 2018 21:57 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Тульский «Арсенал» обыграл дома «Зенит» (4:2) в рамках 16-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча в Туле.

«Неудачно началась игра. Пришлось отыгрываться. А «Арсеналу» удобно было играть, ведя в счете. Огорчает, как мы сегодня сыграли в обороне. Но ошибка при третьем голе немного подломила. Отыграться времени почти не было.

Сыграли два матча на ноль. Поэтому решили не менять оборонительную линию.

Силы у нас есть. В конце матча с «Копенгагеном» были психологические моменты. Сейчас немного передохнем и будем готовиться к продолжению чемпионата.

Против лидера все играют с удвоенной энергией. Если мы играем ниже своих возможностей, соперник этим пользуется.

Игра была такая, что у Паредеса риск получить вторую желтую карточку был велик. Даже случайно, останавливая контратаку. Так что заменили его только по этим соображениям. Если бы карточки не было, Паредеса бы не меняли.

Матчи в декабре? Все зависит от условий, а не от времени года. В Петербуре такие условия есть, в других городах — нет. И играть по такой погоде — приятного мало», - приводит слова Семака Sport24.ru.

После этой победы «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре «Арсенал» 10 декабря в гостях встретится с «Ахматом», а «Зенит» днем ранее на своем поле сыграет против «Рубина».