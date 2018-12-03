Сергей Семак: Если «Зенит» играет ниже своих возможностей, соперники этим пользуются

Футбол 03 декабря 2018 22:19 Источник: ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог гостевого матча 16-го тура чемпионата России против «Арсенала» (4:2).

- Неудачно началась игра для нас. Пришлось отыгрываться. Естественно, поставили себя в сложные условия. «Арсеналу» как раз удобно играть по такому матчу, ведя в счете и имея возможность и пространство для контратак. Огорчает то, как играли, прежде всего, в обороне. Казалось, вернулись в игру, забив второй мяч, но ошибка — третий мяч, повлияла психологически. И третий раз уже не хватило сил, чтобы пойти на штурм и отыграться. Моменты были, времени оставалось мало. Сделать что-либо за тот отрезок не смогли.

- Нету и Маммана до сих пор не восстановились или есть другая причина, по которой они не вышли на поле?

- Последние две игры сыграли на ноль. Никаких претензий к обороне в последних матчах не было. Вышли те футболисты, которые сыграли хорошо.

- Ключевой момент матча — третий пропущенный мяч или четвертый?

- Третий, наверное, если взять в целом. Непростой мяч, достаточно обидный. Он серьезно повлиял на ход матча. Четвертый, понятное дело, гораздо усложнил нашу задачу по спасению матча.

- Как оцените функциональное состояние своих игроков? Еще в матче с «Копенгагеном» было видно, что «Зениту» тяжело, почти весь второй тайм провели в обороне. Есть ли силы на оставшиеся два матча?

- Надеюсь, что есть. Дело не в функциональном состоянии в матче с «Копенгагеном». Это психологический момент. Ведя в счете, пытались сохранить преимущество и низко оборонялись. Силы есть, должно хватить. Будем готовиться к продолжению чемпионата и тем матчам, которые нам ждут.

- Не найдется несколько добрых слов в адрес «Арсенала»? За счет чего им удалось победить?

- Все команды играют с удвоенной энергией против лидера чемпионата. Хотят себя показать и проявить. Если мы играем ниже своих возможностей, соперники этим пользуются. «Арсенал» воспользовался своими сильными качествами — их футболисты хорошо работают с мячом, обыгрывают один в один. Сыграли как им нравится и как удобно.

- Причина замены Паредеса — травма или то, что он повис на карточке во время матча?

- Игра была на встречных курсах и вероятность того, что он может заработать вторую, была достаточно высока по такой игре. Решили его заменить. Если бы не было карточки, мы бы его менять не стали.

- У «Арсенала» несколько арендованных игроков. Правильно ли то, что тренер, который отдает в аренду своих футболистов, не может их увидеть в очном противостоянии? Тот же Джорджевич смотрел матч с трибуны.

- Еще раз скажу по поводу арендованных. Мы их видим и следим за ними. Игроки получают зарплату в одном клубе и играют против него же — не понимаю, в чем дело.

- Самая популярная тема — кому нужен футбол в декабре. Нужны ли вам декабрьские матчи или нет? Позволяют держать форму, учитывая, что вы выступаете в еврокубках?

- Все зависит от условий, в которых они проводятся. Если условия позволяют играть в футбол, естественно, они нужны. Прежде чем играть такие матчи нужно создавать условия. В Петербурге они есть, в других городах нет - особенно, когда такая погода. Есть регламент, должны играть, но приятного мало для футболистов и болельщиков — думаю, это все понимают, - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».