Игорь Черевченко: Большая благодарность болельщикам "Арсенала", этот праздник - для них

Футбол 03 декабря 2018 22:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Аполоник Дмитрий

На пресс-конференции после матча "Арсенал" - "Зенит" (4:2) главный тренер хозяев Игорь Черевченко заявил, что туляки никого не боятся.

- Чего опасались перед матчем?

- У нас ребята опытные. мы не должны никого опасаться. Отталкиваемся от своей игры. Просматривали "Зенит", сделали выводы, футболисты поняли, чего мы от них хотим в конкретном матче. В итоге такой результат. Почти всё получилось. но есть моменты, которые надо отрабатывать.



- Если бы мог играть Джорджевич, нашлось бы место на поле Кангве?

- Давайте жить настоящим. Лука не мог играть, мы с Игорем Семшовым двое суток думали, кого поставить на острие атаки. Выбор пал на Кангву. Мы знали слабые стороны "Зенита", вверху там выиграть очень тяжело, решили поставить быстрого форварда.



- Берхамов готов играть?

- Пока его хватает минут на десять, рисковать незачем. Ещё наиграется, впереди много игр во второй части чемпионата. Все 23 футболиста, которые у нас в обойме, могут выйти на поле. Я футболистов уважаю, доверяю им, у нас полный контакт, хотя прошло дней 15 с моего прихода.



- Сейчас команда играет на наработках предыдущего тренера. В какую сторону будет меняться "Арсенал" зимой?

- Я хочу достичь баланса между атакой и обороной. Пока есть небольшие погрешности в этом плане. По сегодняшней игре, думаю, вы сразу видели, что мы стали играть вторым номером.



- Как Вам атмосфера на тульском стадионе?

- Сумасшедшая атмосфера, спасибо болельщикам. В такой холод пришли поддержать любимую команду. Тула - очень футбольный город, большая благодарность болельщикам, этот праздник - для них.



- Нужно ли укреплять команду зимой?

- Думаю, что любой тренер об этом мечтает. Будем с руководством обсуждать эту тему. Думаю, что две-три позиции нуждаются в усилении.