Игорь Черевченко: Большая благодарность болельщикам "Арсенала", этот праздник - для них - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 22:27Источник: «Советский спорт»Автор: Аполоник Дмитрий

    Игорь Черевченко: Большая благодарность болельщикам "Арсенала", этот праздник - для них

    На пресс-конференции после матча "Арсенал" - "Зенит" (4:2) главный тренер хозяев Игорь Черевченко заявил, что туляки никого не боятся.

    - Чего опасались перед матчем?
    - У нас ребята опытные. мы не должны никого опасаться. Отталкиваемся от своей игры. Просматривали "Зенит", сделали выводы, футболисты поняли, чего мы от них хотим в конкретном матче. В итоге такой результат. Почти всё получилось. но есть моменты, которые надо отрабатывать.

    - Если бы мог играть Джорджевич, нашлось бы место на поле Кангве?
    - Давайте жить настоящим. Лука не мог играть, мы с Игорем Семшовым двое суток думали, кого поставить на острие атаки. Выбор пал на Кангву. Мы знали слабые стороны "Зенита", вверху там выиграть очень тяжело, решили поставить быстрого форварда.

    - Берхамов готов играть?
    - Пока его хватает минут на десять, рисковать незачем. Ещё наиграется, впереди много игр во второй части чемпионата. Все 23 футболиста, которые у нас в обойме, могут выйти на поле. Я футболистов уважаю, доверяю им, у нас полный контакт, хотя прошло дней 15 с моего прихода.

    - Сейчас команда играет на наработках предыдущего тренера. В какую сторону будет меняться "Арсенал" зимой?
    - Я хочу достичь баланса между атакой и обороной. Пока есть небольшие погрешности в этом плане. По сегодняшней игре, думаю, вы сразу видели, что мы стали играть вторым номером.

    - Как Вам атмосфера на тульском стадионе?
    - Сумасшедшая атмосфера, спасибо болельщикам. В такой холод пришли поддержать любимую команду. Тула - очень футбольный город, большая благодарность болельщикам, этот праздник - для них.

    - Нужно ли укреплять команду зимой?
    - Думаю, что любой тренер об этом мечтает. Будем с руководством обсуждать эту тему. Думаю, что две-три позиции нуждаются в усилении.

    #рпл#Футбол-Россия#черевченко игорь#фк арсенал тула#фк зенит
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