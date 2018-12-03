Андрей Аршавин: После покера «Ливерпулю» ничего в жизни не поменялось - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 22:45Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Андрей Аршавин: После покера «Ливерпулю» ничего в жизни не поменялось

    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о четырех забитых голах в матче чемпионата Англии с «Ливерпулем» (4:4).

    - После игры я был очень уставшим, было опустошение. Было много звонков из России, после матча опять не спал всю ночь. Следующий день был обычным. Странно, что матч так сложился, потому что в начале встречи нас «возили» по полю. После третьего гола вообще не верил в происходящее. Что сказал Венгер после игры? Ничего не могу вспомнить. Даже мяча с подписями не осталось с того матча, наверное, жена забрала. После этого события ничего в жизни не поменялось, по потолку не стал ходить, - сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что Аршавин признан лучшим диспетчером «Кайрата» по итогам сезона-2018.

    #аршавин андрей#фк арсенал лондон#фк ливерпуль#Футбол-Россия
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