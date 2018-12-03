Лионель Месси: Моя мотивация растет с каждым годом - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Джерси Дэвилз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Тальерес
    Расинг А
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Уракан
    Дефенса и Хустисия
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Баффало Сэйбрз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:30
    Даллас Старз
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
    • Футбол03 декабря 2018 22:53Источник: «Газета.Ru»

    Лионель Месси: Моя мотивация растет с каждым годом

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что старается с каждым годом играть все лучше.

    - Я не люблю проигрывать, всегда играю на победу. Командные цели выше индивидуальных. Большие успехи достигаются благодаря общей работе, хорошей атмосфере в команде, каждый игрок важен. Всякий раз, когда я начинаю сезон, стараюсь стать лучше, как индивидуально, так и в коллективном плане. Мы хотим выигрывать каждый турнир в котором участвуем. Моя мотивация растет с каждым годом, - приводит слова Месси «Газета.Ru» со ссылкой на Sport.es.

    Добавим, что после 14 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 28 очков и лидирует в турнирной таблице примеры. На счету Месси в этих матчах девять забитых мячей и семь результативных передач.

    #испанская примера#фк барселона#месси лионель
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта