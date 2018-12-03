Лионель Месси: Моя мотивация растет с каждым годом

Футбол 03 декабря 2018 22:53 Источник: «Газета.Ru»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что старается с каждым годом играть все лучше.

- Я не люблю проигрывать, всегда играю на победу. Командные цели выше индивидуальных. Большие успехи достигаются благодаря общей работе, хорошей атмосфере в команде, каждый игрок важен. Всякий раз, когда я начинаю сезон, стараюсь стать лучше, как индивидуально, так и в коллективном плане. Мы хотим выигрывать каждый турнир в котором участвуем. Моя мотивация растет с каждым годом, - приводит слова Месси «Газета.Ru» со ссылкой на Sport.es.

Добавим, что после 14 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 28 очков и лидирует в турнирной таблице примеры. На счету Месси в этих матчах девять забитых мячей и семь результативных передач.