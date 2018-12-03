Гол Нойштедтера помог «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой»

Футбол 03 декабря 2018 23:39 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Фенербахче» сыграли вничью с «Касымпашой» в матче 14-го тура чемпионата Турции.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голом отметился защитник сборной России Роман Нойштедтер (44-я минута), еще один мяч в собственные ворота отправил игрок гостей Озгюр Чек (45). У «Касымпаши» дублем отметился Мбайе Дианье (22, 54).

После этой игры «Касымпаша» набрала 26 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Фенербахче», имея в активе 14 баллов, занимает 15-е место.