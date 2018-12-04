«Наполи» в концовке матча вырвал победу у «Аталанты» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Джерси Дэвилз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Тальерес
    Расинг А
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Уракан
    Дефенса и Хустисия
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Баффало Сэйбрз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:30
    Даллас Старз
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
    • Футбол04 декабря 2018 00:28Источник: «Советский спорт»

    «Наполи» в концовке матча вырвал победу у «Аталанты»

    Футболисты «Наполи» переиграли «Аталанту» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

    В составе «Наполи» голами отметились Фабиан Руис (2-я минута) и Аркадиуш Милик (85). У «Аталанты» отличился Дуван Сапата (56).

    После этой победы «Наполи» набрал 32 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Аталанта», имея в активе 18 баллов, располагается на 11-м месте.

    В следующем туре «Наполи» на своем поле примет «Фрозиноне», а «Аталанта» в гостях встретится с «Удинезе».

    #серия а#фк наполи#фк аталанта
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта