«Наполи» в концовке матча вырвал победу у «Аталанты»

Футбол 04 декабря 2018 00:28 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Наполи» переиграли «Аталанту» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе «Наполи» голами отметились Фабиан Руис (2-я минута) и Аркадиуш Милик (85). У «Аталанты» отличился Дуван Сапата (56).

После этой победы «Наполи» набрал 32 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Аталанта», имея в активе 18 баллов, располагается на 11-м месте.

В следующем туре «Наполи» на своем поле примет «Фрозиноне», а «Аталанта» в гостях встретится с «Удинезе».