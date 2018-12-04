Олег Кононов: Самое главное для меня сейчас в «Спартаке - это фундамент, который строится на единстве

Футбол 04 декабря 2018 01:17 Источник: Телеканал «Россия 24»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о том, что для него на данный момент самое важное в команде.

- Самое главное для меня сейчас - это фундамент. Он строится на единстве игроков, тренерского штаба, клуба, болельщиков. Оно дает нам развитие. Если говорить конкретнее, то речь идет о командном духе. Это сила воли команды, за счет чего она может прогрессировать. Победы начинаются в раздевалке и на базе. Когда игроки, как и тренеры, общаются и говорят друг другу правду в глаза. Это сейчас самое главное. Этот процесс для меня сейчас самый основной.

Провожу много индивидуальных бесед с игроками. Стараюсь каждый день общаться с большой группой футболистов. Для меня это очень важно. Также даю задание и тренерскому штабу – они должны узнавать больше по каждому игроку индивидуально, - рассказал Кононов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что после 16 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.