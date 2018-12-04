Андрей Аршавин: Гол в ворота «Локомотива» поможет Глушакову реабилитироваться перед болельщиками

Футбол 04 декабря 2018 01:48 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.

- Понимаю психологическую нагрузку на Глушакова, ему нужно каждые несколько дней выходить на поле и делать свою работу там, где люди его практически ненавидят, он находится в тяжелой ситуации. Когда болельщики свистят на каждое твое касание мяча - это не может не отвлекать. Но не думаю, что в жизни у него из-за этого какие-то проблемы, все-таки в Москве живут много болельщиков, и он наверняка посещает такие места, где к нему привыкли. Но в футбольной жизни при этом очень сложно. Гол в ворота «Локомотива» поможет Денису реабилитироваться перед болельщиками, они увидят, что он приносит их команде ощутимую пользу, - рассказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что после отставки Массимо Карреры некоторые болельщики «Спартака» обрушились с критикой на Глушакова, который после конфликта с итальянским тренером был отправлен в дубль.