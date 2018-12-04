Мартиньш Карсумс: Знали, что «Динамо» будет действовать активно и очень агрессивно

Футбол 04 декабря 2018 01:53 Источник: ХК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Мартиньш Карсумс прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Мы знали, что они будут действовать активно и очень агрессивно - так и было с первой до последней минуты. Мы старались сыграть попроще - вроде, в первых двух периодах получилось. Потом пропустили одну, вторую...

- Не засчитанная шайба как-то сказалась на игре?

- Думаю, нет. Мы просто продолжили играть дальше.

- Как вам атмосфера на матче?

- Все было хорошо, как всегда на матчах «Спартака». Спасибо болельщикам за поддержку, за то, что приехали в Мытищи. Надеюсь, они нас будут также поддерживать и в следующем матче, - приводит слова форварда пресс-служба «Спартака».