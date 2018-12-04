Резиуан Мирзов: Болельщики увидели, как «Арсенал» может играть с лидером РПЛ

Футбол 04 декабря 2018 08:47 Источник: ФК «Арсенал» (Тула) Автор: Сметанникова Дарья

Тульский «Арсенал» обыграл «Зенит» (4:2) в 16-м туре российской премьер-лиги.

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов прокомментировал итог матча в Туле.

«Мы играли в атаку. В первом тайме хорошо выбегали из обороны. Во втором тайме также продолжили атаковать.

У нас было много моментов. Мы здорово убегали в контратаки. Хорошо, что все закончилось именно так.

Болельщики приходят на каждую игру, не только на эту, их всегда много. Было приятно играть в такой атмосфере. Они увидели, что мы можем играть с лидером РПЛ. Спасибо им, что пришли в такую погоду и поддержали нас», - приводит слова Мирзова пресс-служба «Арсенала».

После этой победы «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре «Арсенал» 10 декабря в гостях встретится с «Ахматом», а «Зенит» днем ранее на своем поле сыграет против «Рубина».