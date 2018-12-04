Резиуан Мирзов: Болельщики увидели, как «Арсенал» может играть с лидером РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Ницца
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Амьен
    Монако
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вест Хэм Юнайтед
    Кардифф Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Борнмут
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Уотфорд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Монпелье
    Лилль
    0
    0
    • Футбол04 декабря 2018 08:47Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Автор: Сметанникова Дарья

    Резиуан Мирзов: Болельщики увидели, как «Арсенал» может играть с лидером РПЛ

    Тульский «Арсенал» обыграл «Зенит» (4:2) в 16-м туре российской премьер-лиги.

    Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов прокомментировал итог матча в Туле.

    «Мы играли в атаку. В первом тайме хорошо выбегали из обороны. Во втором тайме также продолжили атаковать.

    У нас было много моментов. Мы здорово убегали в контратаки. Хорошо, что все закончилось именно так.

    Болельщики приходят на каждую игру, не только на эту, их всегда много. Было приятно играть в такой атмосфере. Они увидели, что мы можем играть с лидером РПЛ. Спасибо им, что пришли в такую погоду и поддержали нас», - приводит слова Мирзова пресс-служба «Арсенала».

    После этой победы «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.

    В следующем туре «Арсенал» 10 декабря в гостях встретится с «Ахматом», а «Зенит» днем ранее на своем поле сыграет против «Рубина».

    #мирзов резиуан#фк арсенал тула#фк зенит#Футбол-Россия#РПЛ
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта