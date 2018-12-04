Дмитрий Песков: Считаю, что Кокорина и Мамаева надо судить по всей строгости закона - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 08:53Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Дмитрий Песков: Считаю, что Кокорина и Мамаева надо судить по всей строгости закона

    Песков встретился со студентами МГИМО, на вопросы которых ответил.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением насчет участи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    У Пескова спросили, что будет в дальнейшем с Кокориным и Мамаевым. Пресс-секретарь президента РФ ответил встречным вопросом: «Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?».

    По мнению автора вопроса, Кокорина и Мамаева надо судить по всей строгости закона. «Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили. Совершенно не важно, кто они — талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд», - ответил Песков.

    Напомним, Мамаеву и Кокорину были предъявлены обвинения по статьям «хулиганство» и «побои».

    По данным следствия, Мамаев, Кокорин и их друзья избили водителя ведущей Первого канала, а потом в кафе – главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Суд арестовал обоих футболистов до 8 декабря.

    #песков дмитрий#кокорин александр#мамаев павел#Футбол-Россия#РПЛ
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