Максим Беляев – о победе над «Зенитом»: Никакой эйфории нет

Футбол 04 декабря 2018 09:12 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

«Арсенал» на своем поле обыграл «Зенит» (4:2) в рамках 16-го тура российской премьер-лиги.

Защитник «Арсенала» Максим Беляев прокомментировал итог матча в Туле.

«Конечно, эмоции переполняют. Все безумно рады. Обыграть «Зенит» в таком драматичном матче дорогого стоит. Вроде те же самые три очка, но психологически очень важно выигрывать такие матчи.

Очень хотелось порадовать болельщиков, которые в такой мороз пришли на стадион. Да и вообще весь год они нас здорово поддерживали, а матч с «Зенитом» был заключительной домашней игрой в этом году. Впрочем, никакой эйфории нет, остается еще одна игра до зимнего перерыва. Нужно провести ее максимально качественно», - приводит слова Беляева РИА Новости.

После этой победы «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре «Арсенал» 10 декабря в гостях встретится с «Ахматом», а «Зенит» днем ранее на своем поле сыграет против «Рубина».