Головин подарил свою кофту мальчику, который расплакался на встрече с ним (видео) - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 09:35Источник: ФК «Монако»Автор: Сметанникова Дарья

    Головин подарил свою кофту мальчику, который расплакался на встрече с ним (видео)

    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин встретился с российскими мальчиками, которые живут и тренируются в Монако.

    По ходу встречи Головин ответил на вопросы юных болельщиков, а также сам обратился к детям с пожеланиями.

    По окончании мероприятия один из мальчиков расплакался. Головин обнял болельщика и подарил ему свою кофту с автографом.

    На счету Головина в текущем сезоне 12 матчей за «Монако», в которых он сделал две результативные передачи.

    #головин александр сергеевич#фк монако#лига 1#Футбол-Россия
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