Головин подарил свою кофту мальчику, который расплакался на встрече с ним (видео)

Футбол 04 декабря 2018 09:35 Источник: ФК «Монако» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин встретился с российскими мальчиками, которые живут и тренируются в Монако.

По ходу встречи Головин ответил на вопросы юных болельщиков, а также сам обратился к детям с пожеланиями.

По окончании мероприятия один из мальчиков расплакался. Головин обнял болельщика и подарил ему свою кофту с автографом.

На счету Головина в текущем сезоне 12 матчей за «Монако», в которых он сделал две результативные передачи.