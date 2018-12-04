Эванс Кангва: Игра против «Зенита» была важной и принципиальной

Футбол 04 декабря 2018 09:52 Источник: ФК «Арсенал» (Тула) Автор: Сметанникова Дарья

«Арсенал» обыграл «Зенит» (4:2) в рамках 16-го тура российской премьер-лиги.

Нападающий «Арсенала» Эванс Кангва подвел итоги матча в Туле. Форвард оформил дубль в этой игре.

«Для меня это была важная и принципиальная игра. Я первый раз забил в этом сезоне в домашнем матче. Это было важно для команды и в особенности для нашего тренера, потому что это его первая победа дома», - цитирует Кангву пресс-служба тульского клуба.

После этой победы «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре «Арсенал» 10 декабря в гостях встретится с «Ахматом», а «Зенит» днем ранее на своем поле сыграет против «Рубина».