Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы

Футбол 04 декабря 2018 10:07 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Футболистам предъявлены обвинения по статьям «хулиганство» и «побои».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением насчет ситуации вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, который на данный момент находятся в СИЗО.

«История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту. Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы. Умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что», - цитирует Черчесова ТАСС.

По данным следствия, Мамаев, Кокорин и их друзья избили водителя ведущей Первого канала, а потом в кафе – главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Суд арестовал обоих футболистов до 8 декабря.