Андрей Аршавин: Хотел бы приносить пользу «Зениту» - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 10:20Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Андрей Аршавин: Хотел бы приносить пользу «Зениту»

    В ноябре этого года Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры.

    Последним место работы Аршавина был казахстанский клуб «Кайрат». Свою карьеру полузащитник начал в «Зените».

    «Последний матч за «Кайрат»? После игры мне было весело и радостно. Конечно, я хотел стать чемпионом с «Кайратом». К сожалению, этого не получилось. Я провел три отличных года. Меня там любили. Моей семье было хорошо. Было трудно уезжать из Алма-Аты.

    Я ничего не хотел бы поменять в своей карьере. Да, были неприятные моменты. Но я не жалею, как все сложилось.

    Хотел бы остаться в футболе, приносить пользу «Зениту» — своему родному клубу», - сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    #аршавин андрей#фк зенит#фк кайрат#РПЛ#Футбол-Россия
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