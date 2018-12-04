Андрей Аршавин: Хотел бы приносить пользу «Зениту»

Футбол 04 декабря 2018 10:20 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В ноябре этого года Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры.

Последним место работы Аршавина был казахстанский клуб «Кайрат». Свою карьеру полузащитник начал в «Зените».

«Последний матч за «Кайрат»? После игры мне было весело и радостно. Конечно, я хотел стать чемпионом с «Кайратом». К сожалению, этого не получилось. Я провел три отличных года. Меня там любили. Моей семье было хорошо. Было трудно уезжать из Алма-Аты.

Я ничего не хотел бы поменять в своей карьере. Да, были неприятные моменты. Но я не жалею, как все сложилось.

Хотел бы остаться в футболе, приносить пользу «Зениту» — своему родному клубу», - сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».