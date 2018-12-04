Дмитрий Комбаров: Сплавляли Карреру? Нет никаких прямых доказательств

Футбол 04 декабря 2018 10:29 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В конце октября с поста главного тренера «Спартака» был уволен Массимо Каррера.

После увольнения итальянского тренера болельщики «Спартака» подвергли критике ряд игроков московской команды, в том числе Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров поделился мнением насчет конфликта в «Спартаке».

«Сплавляли тренера? Это очень громкая фраза, под которой нет никаких прямых доказательств. Это, наверное, низко. Сплавляли тренера… Такого никогда не было. В первую очередь мы играем за «Спартак», свои имена, фамилии родителей, друзей и так далее. Даже мысль о том, чтобы сплавить тренера, никогда не посещала ни меня, ни Дениса, ни кого-либо еще. Наверное, у них с Глушаковым были личные трения. Денис всегда с ним ходил разговаривать от лица команды. В тот же чемпионский сезон он всегда прислушивался, сам подходил и спрашивал у футболистов, как лучше. Потом что-то поменялось, и когда Денис подходил разговаривать от имени команды по каким-то внутренним моментам, наверное, это воспринималось как личная обида. Возможно, Массимо это раздражало. Оттуда начался конфликт.

Почему я не поставил лайк Назарову? На тот момент вообще не заходил в Instagram несколько дней. Когда приехал на базу, начали в раздевалке обсуждать эту тему. Я начал спрашивать, о чем разговор, что это за новая тема. В раздевалке узнал. Думаю, Глушакову и Ещенко не надо было ставить лайки, потому что это выражение чего-то нехорошего. Как они объяснили, многие листают и видят знакомого человека и просто машинально ставят лайк. По их словам, они сути того, что произносилось, не слышали, а просто лайкнули и все. Это послужило поводом», - цитирует Комбарова «Матч ТВ».