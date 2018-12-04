Дмитрий Комбаров: Сплавляли Карреру? Нет никаких прямых доказательств - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Ницца
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Амьен
    Монако
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вест Хэм Юнайтед
    Кардифф Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Борнмут
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Уотфорд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Монпелье
    Лилль
    0
    0
    • Футбол04 декабря 2018 10:29Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Дмитрий Комбаров: Сплавляли Карреру? Нет никаких прямых доказательств

    В конце октября с поста главного тренера «Спартака» был уволен Массимо Каррера.

    После увольнения итальянского тренера болельщики «Спартака» подвергли критике ряд игроков московской команды, в том числе Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

    Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров поделился мнением насчет конфликта в «Спартаке».

    «Сплавляли тренера? Это очень громкая фраза, под которой нет никаких прямых доказательств. Это, наверное, низко. Сплавляли тренера… Такого никогда не было. В первую очередь мы играем за «Спартак», свои имена, фамилии родителей, друзей и так далее. Даже мысль о том, чтобы сплавить тренера, никогда не посещала ни меня, ни Дениса, ни кого-либо еще. Наверное, у них с Глушаковым были личные трения. Денис всегда с ним ходил разговаривать от лица команды. В тот же чемпионский сезон он всегда прислушивался, сам подходил и спрашивал у футболистов, как лучше. Потом что-то поменялось, и когда Денис подходил разговаривать от имени команды по каким-то внутренним моментам, наверное, это воспринималось как личная обида. Возможно, Массимо это раздражало. Оттуда начался конфликт.

    Почему я не поставил лайк Назарову? На тот момент вообще не заходил в Instagram несколько дней. Когда приехал на базу, начали в раздевалке обсуждать эту тему. Я начал спрашивать, о чем разговор, что это за новая тема. В раздевалке узнал. Думаю, Глушакову и Ещенко не надо было ставить лайки, потому что это выражение чего-то нехорошего. Как они объяснили, многие листают и видят знакомого человека и просто машинально ставят лайк. По их словам, они сути того, что произносилось, не слышали, а просто лайкнули и все. Это послужило поводом», - цитирует Комбарова «Матч ТВ».

    #комбаров дмитрий#фк спартак#каррера массимо#глушаков денис#ещенко андрей#Футбол-Россия#РПЛ
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта