Диджея на премии «Золотой мяч» обвинили в домогательствах к норвежской футболистке - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 10:33Источник: «RT на русском»Автор: Сметанникова Дарья

    Диджея на премии «Золотой мяч» обвинили в домогательствах к норвежской футболистке

    Накануне в Париже состоялась церемония награждения премии «Золотой мяч».

    Первой в истории женщиной, получившей «Золотой мяч», стала нападающая «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг.

    Французского диджея Мартина Солвейга, который работал на церемонии, обвинили в домогательствах к Хегерберг после того, как тот предложил футболистке станцевать тверк. Об этом сообщает «RT на русском».

    «Удивлен тому, что пишут в сети. Я не хотел никого обидеть, возможно, это была плохая шутка, извините. Не думал, что это посчитают преступлением. Те, кто следит за мной, знают, как уважительно я отношусь к женщинам», - написал Солвейг в своем твиттере.

    #хегерберг ада#золотой мяч
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