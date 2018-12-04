Диджея на премии «Золотой мяч» обвинили в домогательствах к норвежской футболистке

Футбол 04 декабря 2018 10:33 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Накануне в Париже состоялась церемония награждения премии «Золотой мяч».

Первой в истории женщиной, получившей «Золотой мяч», стала нападающая «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг.

Французского диджея Мартина Солвейга, который работал на церемонии, обвинили в домогательствах к Хегерберг после того, как тот предложил футболистке станцевать тверк. Об этом сообщает «RT на русском».

«Удивлен тому, что пишут в сети. Я не хотел никого обидеть, возможно, это была плохая шутка, извините. Не думал, что это посчитают преступлением. Те, кто следит за мной, знают, как уважительно я отношусь к женщинам», - написал Солвейг в своем твиттере.