Диджея на премии «Золотой мяч» обвинили в домогательствах к норвежской футболистке

Накануне в Париже состоялась церемония награждения премии «Золотой мяч».
Первой в истории женщиной, получившей «Золотой мяч», стала нападающая «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг.
Французского диджея Мартина Солвейга, который работал на церемонии, обвинили в домогательствах к Хегерберг после того, как тот предложил футболистке станцевать тверк. Об этом сообщает «RT на русском».
«Удивлен тому, что пишут в сети. Я не хотел никого обидеть, возможно, это была плохая шутка, извините. Не думал, что это посчитают преступлением. Те, кто следит за мной, знают, как уважительно я отношусь к женщинам», - написал Солвейг в своем твиттере.