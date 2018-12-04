В чемпионате Италии назвали лучшего тренера по итогам прошлого сезона

В Италии прошла церемония вручения наград «PFA Awards».
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в чемпионате Италии. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Это прекрасный вечер, и я хочу поблагодарить всех, кто работает со мной каждый день, особенно игроков. Это великие люди, которые находятся в большом клубе.
Мне повезло, потому у меня есть возможность работать с таким количеством классных футболистов, и сегодня я также вижу в зале маэстро Андреа Пирло. Работать со всеми из них было действительно большой честью для меня», - приводит слова Аллегри Football Italia.
«Ювентус» был признан лучшей командой сезона в серии А.