В чемпионате Италии назвали лучшего тренера по итогам прошлого сезона

Футбол 04 декабря 2018 10:55 Источник: «Газета.Ru» Автор: Сметанникова Дарья

В Италии прошла церемония вручения наград «PFA Awards».

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в чемпионате Италии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Это прекрасный вечер, и я хочу поблагодарить всех, кто работает со мной каждый день, особенно игроков. Это великие люди, которые находятся в большом клубе.

Мне повезло, потому у меня есть возможность работать с таким количеством классных футболистов, и сегодня я также вижу в зале маэстро Андреа Пирло. Работать со всеми из них было действительно большой честью для меня», - приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» был признан лучшей командой сезона в серии А.