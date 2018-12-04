В чемпионате Италии назвали лучшего тренера по итогам прошлого сезона - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 10:55Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

    В чемпионате Италии назвали лучшего тренера по итогам прошлого сезона

    В Италии прошла церемония вручения наград «PFA Awards».

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в чемпионате Италии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

    «Это прекрасный вечер, и я хочу поблагодарить всех, кто работает со мной каждый день, особенно игроков. Это великие люди, которые находятся в большом клубе.

    Мне повезло, потому у меня есть возможность работать с таким количеством классных футболистов, и сегодня я также вижу в зале маэстро Андреа Пирло. Работать со всеми из них было действительно большой честью для меня», - приводит слова Аллегри Football Italia.

    «Ювентус» был признан лучшей командой сезона в серии А.

    #серия а#аллегри массимилиано#фк ювентус
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