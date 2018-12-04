Станислав Черчесов: В «Спартак» минувшей осенью меня никто не звал - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 11:07Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    Станислав Черчесов: В «Спартак» минувшей осенью меня никто не звал

    В конце октября пост главного тренера «Спартака» покинул Массимо Каррера.

    После отставки итальянского специалиста появилась информация, что «Спартак» может возглавить главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    — В «Спартак» минувшей осенью меня никто не звал, никаких разговоров на эту тему я ни с кем не вел, - цитирует Черчесова ТАСС.

    — Но вы ведь наверняка следите за происходящим в команде?
    — Не то слово! Вот посмотрите: у меня на столе лежит подробнейшая информация по каждому матчу чемпионата России. Мирослав Ромащенко анализирует технико-тактические данные, Владимир Паников — функциональную подготовку. «Енисей» — «Урал», «Ростов» — «Уфа». И так далее… Статистика, аналитика. Следим за всеми клубами, а также игроками сборной — нынешними и потенциальными.

    Однако публично обсуждать состояние дел в конкретных командах, разумеется, не буду. Не моя зона ответственности. Понятно, что форма, функциональная готовность футболиста напрямую зависит от того, что происходит в его клубе. Это отражается и на нашей работе, но, повторю, я не вправе давать оценки коллегам.

    #черчесов станислав#фк спартак#сборная россии по футболу#РПЛ#Футбол-Россия
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