Футбол 04 декабря 2018 11:07 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

В конце октября пост главного тренера «Спартака» покинул Массимо Каррера.

После отставки итальянского специалиста появилась информация, что «Спартак» может возглавить главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

— В «Спартак» минувшей осенью меня никто не звал, никаких разговоров на эту тему я ни с кем не вел, - цитирует Черчесова ТАСС.

— Но вы ведь наверняка следите за происходящим в команде?

— Не то слово! Вот посмотрите: у меня на столе лежит подробнейшая информация по каждому матчу чемпионата России. Мирослав Ромащенко анализирует технико-тактические данные, Владимир Паников — функциональную подготовку. «Енисей» — «Урал», «Ростов» — «Уфа». И так далее… Статистика, аналитика. Следим за всеми клубами, а также игроками сборной — нынешними и потенциальными.

Однако публично обсуждать состояние дел в конкретных командах, разумеется, не буду. Не моя зона ответственности. Понятно, что форма, функциональная готовность футболиста напрямую зависит от того, что происходит в его клубе. Это отражается и на нашей работе, но, повторю, я не вправе давать оценки коллегам.