Икарди признан лучшим футболистом серии А в прошлом сезоне - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 11:11Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Икарди признан лучшим футболистом серии А в прошлом сезоне

    В Италии состоялась церемония вручения наград «PFA Awards».

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам сезоне-2017/18.

    Аргентинский форвард получил приз за самый красивый гол, а также был включен в символическую сборную 2018 года.

    Символическая сборная Серии А 2018:

    Вратарь: Алиссон («Рома»/ «Ливерпуль»).
    Защитники: Канселу («Интер»), Кулибали («Наполи»), Кьеллини, Алекса Сандро (оба — «Ювентус»).
    Полузащитники: Пьянич («Ювентус»), Милинкович-Савич («Лацио»), Наингголан («Рома»).
    Нападающие: Дибала («Ювентус»), Икарди («Интер»), Иммобиле («Лацио»).

    На счету Икарди в сезоне-2017/18 29 забитых мячей и две результативные передачи в 34 матчах за «Интер».

    #икарди мауро#фк интер#серия а
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