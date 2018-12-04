Икарди признан лучшим футболистом серии А в прошлом сезоне

Футбол 04 декабря 2018 11:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Италии состоялась церемония вручения наград «PFA Awards».

Нападающий «Интера» Мауро Икарди признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам сезоне-2017/18.

Аргентинский форвард получил приз за самый красивый гол, а также был включен в символическую сборную 2018 года.

Символическая сборная Серии А 2018:

Вратарь: Алиссон («Рома»/ «Ливерпуль»).

Защитники: Канселу («Интер»), Кулибали («Наполи»), Кьеллини, Алекса Сандро (оба — «Ювентус»).

Полузащитники: Пьянич («Ювентус»), Милинкович-Савич («Лацио»), Наингголан («Рома»).

Нападающие: Дибала («Ювентус»), Икарди («Интер»), Иммобиле («Лацио»).

На счету Икарди в сезоне-2017/18 29 забитых мячей и две результативные передачи в 34 матчах за «Интер».