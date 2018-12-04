Икарди признан лучшим футболистом серии А в прошлом сезоне

В Италии состоялась церемония вручения наград «PFA Awards».
Нападающий «Интера» Мауро Икарди признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам сезоне-2017/18.
Аргентинский форвард получил приз за самый красивый гол, а также был включен в символическую сборную 2018 года.
Символическая сборная Серии А 2018:
Вратарь: Алиссон («Рома»/ «Ливерпуль»).
Защитники: Канселу («Интер»), Кулибали («Наполи»), Кьеллини, Алекса Сандро (оба — «Ювентус»).
Полузащитники: Пьянич («Ювентус»), Милинкович-Савич («Лацио»), Наингголан («Рома»).
Нападающие: Дибала («Ювентус»), Икарди («Интер»), Иммобиле («Лацио»).
На счету Икарди в сезоне-2017/18 29 забитых мячей и две результативные передачи в 34 матчах за «Интер».