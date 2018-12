Бэйл поздравил Модрича с «Золотым мячом» (фото)

Одноклубник Модричал по «Реалу» Гарет Бэйл поздравил хорвата с наградой.

«Поздравляю с «Золотым мячом», мой друг! Заслуженная награда после шикарного года», - написал Бэйл в своем твиттере.

Congratulations on winning the Ballon d’Or my friend. Well deserved after such a great year 👏🏼 @lukamodric10 pic.twitter.com/MxKZyvMv2a