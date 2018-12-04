Президент тульского «Арсенала»: Бакаев в клубе до окончания своего контракта и разговоры здесь неуместны - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 12:49Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Президент тульского «Арсенала»: Бакаев в клубе до окончания своего контракта и разговоры здесь неуместны

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команду над «Зенитом» (4:2) в рамках 16-го тура российской премьер-лиги.

    — Эмоции после победы команды над «Зенитом» уже улеглись?
    — Честно говоря, перед игрой было ощущение, что для нас матч может сложиться удачно. В последние годы мы дома обыгрываем чемпионов: «Спартак», «Локомотив», теперь обыграли лидера чемпионата «Зенит». Наши пацаны играли просто здорово. Играя в тяжелых погодных условиях ребята никому не уступили и показали красивую игру. Вся команда — молодцы!

    — Уже появляются новость относительно возможного возвращения Зелимхана Бакаева в «Спартак» зимой, это действительно возможно?
    — Зелимхан раскрылся в «Арсенале», показывает хорошую, яркую игру. По договору его аренда заканчивается летом. Думаю, что он способен стать большим футболистом, если будет играть в основном составе. Бакаев в «Арсенале» до окончания своего контракта и разговоры здесь неуместны!», - приводит слова Аджоева Sport24.ru.

    После этой победы «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.

    #фк арсенал тула#аджоев гурам#бакаев зелимхан#фк спартак#фк зенит#РПЛ#Футбол-Россия
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