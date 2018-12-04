Олег Кононов: Зобнин заслужил награду «Джентльмен года» своей игрой и поведением на поле - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 13:23Источник: Sport24.ru

    Олег Кононов: Зобнин заслужил награду «Джентльмен года» своей игрой и поведением на поле

    Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал получение Романом Зобниным награды "Джентльмен года".

    «Роман заслужил эту награду своей игрой и поведением на футбольном поле. На самом деле, в игре он всегда джентльмен и при этом всегда очень полезен команде. Он полностью отдается футболу, и при этом на его игру всегда приятно смотреть. Это отмечают не только российские, но и зарубежные специалисты, журналисты и болельщики. К слову, если брать джентльменов года, предшественников Зобнина, то все эти игроки, по сути, являются первоклассными мастерами», — цитирует Кононова Sport24.ru.

    #зобнин роман#кононов олег#фк спартак#РПЛ#Футбол-Россия
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