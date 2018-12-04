«Урожай» остался без главного тренера - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 14:00Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Урожай» остался без главного тренера

    Главный тренер «Урожая» Евгений Калешин сделал официальное заявление, в котором сообщил, что он покидает свой пост.

    «Я отработал в клубе три непростых интенсивных сезона. Ближе к окончанию осенней части я уже чувствовал сильное утомление. Надеялся, что отпуск поспособствует снятию накопившейся усталости. Но длительный период работы в таком ритме, как говорится, посадил батарейки. Поэтому я хотел бы взять паузу в работе, так как работать в таком интенсивном ритме, в котором отработано три сезона, я сейчас не в состоянии. Мне просто необходимо отдохнуть. Не хочу, чтобы моё состояние влияло на результаты команды, поэтому я и попросил руководство дать мне возможность отдохнуть», - приводит слова Калешина пресс-служба клуба.

    После 15 матчей ПФЛ «Урожай» занимает второе место в зоне «Юг», имея в активе 37 очков.

    #фк урожай#калешин евгений#второй дивизион (пфл)#Футбол-Россия
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