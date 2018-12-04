«Урожай» остался без главного тренера

Футбол 04 декабря 2018 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Урожая» Евгений Калешин сделал официальное заявление, в котором сообщил, что он покидает свой пост.

«Я отработал в клубе три непростых интенсивных сезона. Ближе к окончанию осенней части я уже чувствовал сильное утомление. Надеялся, что отпуск поспособствует снятию накопившейся усталости. Но длительный период работы в таком ритме, как говорится, посадил батарейки. Поэтому я хотел бы взять паузу в работе, так как работать в таком интенсивном ритме, в котором отработано три сезона, я сейчас не в состоянии. Мне просто необходимо отдохнуть. Не хочу, чтобы моё состояние влияло на результаты команды, поэтому я и попросил руководство дать мне возможность отдохнуть», - приводит слова Калешина пресс-служба клуба.

После 15 матчей ПФЛ «Урожай» занимает второе место в зоне «Юг», имея в активе 37 очков.