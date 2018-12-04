В Москве подросток-инвалид был доставлен в реанимацию после того, как его избили из-за шарфа «Динамо» - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 14:14Источник: «Московский комсомолец»Автор: Сметанникова Дарья

    В Москве подросток-инвалид был доставлен в реанимацию после того, как его избили из-за шарфа «Динамо»

    На Западе Москвы гастарбайтеры избили подростка-инвалида из-за шарфа московского «Динамо».

    22 ноября 16-летний парень-инвалид (после ДТП в таз был вставлен имплант) Илья (имя было изменено) находился со своим другом в торговом центре. К ним подошел незнакомый парень и попросил снять шарф «Динамо», а также спросил, являются ли друзья фанатами московской команды. Илья ответил отрицательно, сказав, что надел шарф ради тепла.

    Трое парней вышли на улицу поговорить. Направляясь в соседний двор, пострадавший подвернул ногу и посетовал на то, что не может идти. В ответ парень получил удар ногой по голове, а когда с агрессором сцепился его друг, появилось еще около пяти человек, которые начали избивать лежащего на земле парня-инвалида.

    После случившегося Илья попал в реанимации. Врачи скорой помощи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

    Позже пострадавший узнал нападавшего, которого поймала полиция. Им оказался 16-летний уроженец Таджикистана Абдусалам. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

    Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК, по Москве было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и продолжается работа по установлению всех причастных избиению.

    #фк динамо москва#РПЛ#Футбол-Россия
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