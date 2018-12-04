Дмитрий Баринов: Кононов сказал, что ждет меня - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 15:02Источник: YoutubeАвтор: Гичунцев Артур

    Дмитрий Баринов: Кононов сказал, что ждет меня

    В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

    Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов мог покинуть команду минувшим летом. Об этом 22-летний футболист заявил клубной пресс-службе.

    "Принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем. Он мне сказал: "Никуда не дергайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть". В тот момент я понял, что нужно еще в чем-то добавить, еще больше агрессии. После того разговора я дал всем отбой.

    Какие были варианты? Хороший вариант был с Тулой. Самый оптимальный вариант в том, что недалеко от дома, да и сам главный тренер мне звонил – Кононов. В личном разговоре он сказал, что ждет меня. Можно сказать, что мне симпатизировал главный тренер "Спартака", – сказал Баринов.

    #Футбол-Россия#фк локомотив#фк арсенал тула#кононов олег#баринов дмитрий#Возможные трансферы
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