Дмитрий Баринов: Кононов сказал, что ждет меня

Футбол 04 декабря 2018 15:02 Источник: Youtube Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов мог покинуть команду минувшим летом. Об этом 22-летний футболист заявил клубной пресс-службе.

"Принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем. Он мне сказал: "Никуда не дергайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть". В тот момент я понял, что нужно еще в чем-то добавить, еще больше агрессии. После того разговора я дал всем отбой.

Какие были варианты? Хороший вариант был с Тулой. Самый оптимальный вариант в том, что недалеко от дома, да и сам главный тренер мне звонил – Кононов. В личном разговоре он сказал, что ждет меня. Можно сказать, что мне симпатизировал главный тренер "Спартака", – сказал Баринов.