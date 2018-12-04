«Спартак» направил жалобу в КДК РФС в связи с удалением Рассказова (видео)

Футбол 04 декабря 2018 16:13 Источник: ФК «Спартак» Автор: Гичунцев Артур

Инцидент произошел во время дерби с "Локомотивом".

Московский "Спартак" сообщил, что направил жалобу в КДК РФС с просьбой сделать запрос в Контрольно-квалификационную комиссию по судейству (ККК) в связи с удалением защитника красно-белых Николая Рассказова в матче 16-го тура РПД с "Локомотивом" (2:1).

Напомним, главный арбитр встречи Сергей Карасев показал красную карточку Рассказову за игру рукой и назначил пенальти.

"В том случае, если ККК признает решение арбитра ошибочным, КДК будет вправе отменить красную карточку и дисквалификацию игрока", – говорится в сообщении.