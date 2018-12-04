Черчесов оценил выступление сборной России в 2018 году

Футбол 04 декабря 2018 18:15 Источник: РФС Автор: Гичунцев Артур

На домашнем чемпионате мира национальная команда вышла в 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление своих подопечных в уходящем году.

"Наше выступление на ЧМ-2018 можно оценить пятеркой – по эмоциям и твердой четверкой – по результату.

Что касается Лиги наций, то мы играли с равными соперниками, чувствовали себя довольно комфортно в группе. Расстроились, что не смогли подняться на дивизион выше, уступив Швеции по личным встречам", – приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.