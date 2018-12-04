Луис Адриано: Искренне жаль, что в стане болельщиков «Спартака» сохраняется напряженность

Футбол 04 декабря 2018 18:19 Источник: «RT на русском»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано признался, что его огорчает атмосфера на трибунах «Открытие Арены».

- Мне искренне жаль, что в стане болельщиков сохраняется напряженность. Отрадно, что большая часть стадиона искренне и горячо поддерживает свою команду, гонит ее вперед и помогает выигрывать. Но, к сожалению, на трибунах остается и группа людей, которая продолжает противостоять команде. Это печально видеть. Верю, что в скором времени все это закончится, и мы вернемся к тому, с чего я начинал в «Спартаке» - соответствию лозунгу «Один за всех и все за одного, - приводит слова Адриано «RT на русском».

Ранее защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как в команде проходили выборы капитана нынешнего сезона.