Луис Адриано: Искренне жаль, что в стане болельщиков «Спартака» сохраняется напряженность - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 18:19Источник: «RT на русском»

    Луис Адриано: Искренне жаль, что в стане болельщиков «Спартака» сохраняется напряженность

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано признался, что его огорчает атмосфера на трибунах «Открытие Арены».

    - Мне искренне жаль, что в стане болельщиков сохраняется напряженность. Отрадно, что большая часть стадиона искренне и горячо поддерживает свою команду, гонит ее вперед и помогает выигрывать. Но, к сожалению, на трибунах остается и группа людей, которая продолжает противостоять команде. Это печально видеть. Верю, что в скором времени все это закончится, и мы вернемся к тому, с чего я начинал в «Спартаке» - соответствию лозунгу «Один за всех и все за одного, - приводит слова Адриано «RT на русском».

    Ранее защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как в команде проходили выборы капитана нынешнего сезона.

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