Никита Симонян: Календарь отбора Евро-2020 был составлен УЕФА самостоятельно, без согласования с командами - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 18:29Источник: РФС

    Никита Симонян: Календарь отбора Евро-2020 был составлен УЕФА самостоятельно, без согласования с командами

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что календарь отборочного турнира Евро-2020 был составлен УЕФА без всяких согласований с национальными командами.

    - Члены Технического комитета выразили удивление тому, что даты и распорядок игр отборочного цикла ЕВРО-2020 по итогам жеребьевки был составлен УЕФА самостоятельно, без согласования с командами. В частности, в самом начале отборочного цикла сборной России предстоит играть на выезде с Бельгией (21 марта 2019 г.), а затем долгий перелет и игра в гостях с Казахстаном (24 марта 2019 г.), - приводит слова Симоняна официальный сайт РФС.

    Напомним, что жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 прошла в Дублине 2 декабря. По ее итогам сборная России попала в группу I, где ее соперниками будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    #Футбол-Россия#симонян никита#сборная россии по футболу
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