Арнор Сигурдссон: Чемпионство для ЦСКА достижимо, это показала победа над "Зенитом" - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 18:49Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Арнор Сигурдссон: Чемпионство для ЦСКА достижимо, это показала победа над "Зенитом"

    Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о главных целях команды на текущий сезон.

    "Цели максимальные. Уверен: чемпионство для нас достижимо. Это показала победа над «Зенитом», лидером сезона. ЦСКА в состоянии показывать такой же класс в каждом туре.

    Лига Европы тоже еще не потеряна. ЦСКА высоко забрался там в прошлом сезоне. Да, чтобы пробиться туда, нужно побеждать «Реал», но почему бы не сделать это? Нужно показать в Мадриде такую же классную игру, как в Москве", – сказал Сигурдссон, чьи слова приводит Sport24.ru.

    На данный момент армейцы занимают 3-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков. Команда Виктора Гончаренко уступает лидирующему "Зениту" 7 баллов.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк цска#сигурдссон арнор
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