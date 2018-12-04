Арнор Сигурдссон: Чемпионство для ЦСКА достижимо, это показала победа над "Зенитом"

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о главных целях команды на текущий сезон.
"Цели максимальные. Уверен: чемпионство для нас достижимо. Это показала победа над «Зенитом», лидером сезона. ЦСКА в состоянии показывать такой же класс в каждом туре.
Лига Европы тоже еще не потеряна. ЦСКА высоко забрался там в прошлом сезоне. Да, чтобы пробиться туда, нужно побеждать «Реал», но почему бы не сделать это? Нужно показать в Мадриде такую же классную игру, как в Москве", – сказал Сигурдссон, чьи слова приводит Sport24.ru.
На данный момент армейцы занимают 3-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков. Команда Виктора Гончаренко уступает лидирующему "Зениту" 7 баллов.