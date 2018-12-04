France Football показал первую реакцию Модрича на «Золотой мяч»

Футбол 04 декабря 2018 19:25 Источник: France Football

Официальный Twitter журнала France Football опубликовал видео, на котором полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич впервые увидел «Золотой мяч».

Он очень хорош. Это одна из самых прекрасных наград. Не могу поверить. Невероятно. Когда вы позвонили мне и сказали, - я плакал, - сказал Модрич.

В понедельник Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года. Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.