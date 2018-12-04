France Football показал первую реакцию Модрича на «Золотой мяч» - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 19:25Источник: France Football

    France Football показал первую реакцию Модрича на «Золотой мяч»

    Официальный Twitter журнала France Football опубликовал видео, на котором полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич впервые увидел «Золотой мяч».

    Он очень хорош. Это одна из самых прекрасных наград. Не могу поверить. Невероятно. Когда вы позвонили мне и сказали, - я плакал, - сказал Модрич.

    В понедельник Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года. Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

    #модрич лука#золотой мяч
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