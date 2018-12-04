РФС принял решение о введении VAR в РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Коламбус Блю Джекетс
    Калгари Флэймз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Питтсбург Пингвинз
    Колорадо Эвеланш
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Йорк Айлендерс
    Виннипег Джетс
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Флорида Пантерз
    Бостон Брюинз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:30
    Баффало Сэйбрз
    Торонто Мэйпл Лифс
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:30
    Детройт Ред Уингз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:30
    Монреаль Канадиенс
    Оттава Сенаторз
    0
    0
    • Футбол04 декабря 2018 19:35Источник: РПЛАвтор: Гичунцев Артур

    РФС принял решение о введении VAR в РПЛ

    Об этом сообщает пресс-служба лиги.

    РФС обратилось к клубам премьер-лиги с предложением по порядку внедрения VAR.

    Планируется, что уже в апреле - мае несколько матчей РПЛ пройдут с использованием VAR в режиме live. Подготовку кадров – тех, кто будет работать с ВАР, – обеспечивает РФС.

    В своем обращении РФС предложила клубам устанавливать системы и технологию за свой счет. На прошедшем две недели назад рабочем совещании главных тренеров клубов премьер-лиги по инициативе Юрия Семина специалисты единогласно высказались за внедрение системы в сезоне 2019/20.

    Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR. Рабочую группу лиги, которая будет заниматься рассмотрением вариантов по внедрению этой системы, возглавил генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг. К 25 декабря 2018 года она должна представить первые материалы по анализу существующих поставщиков оборудования, цен на аренду системы VAR, условия обслуживания и т.д.

    В среднем затраты каждого клуба лиги на аренду оборудования системы VAR по одному из существующих предложений по предварительному подсчету составят минимум 10 млн рублей. Эта стоимость не включает в себя затраты на обучение судей и видеоассистентов, доставку ТВ сигнала от места проведения матча в центральную VAR комнату и прочие операционные расходы.

    Окончательное решение о разрешении использовать VAR на соревновательных матчах российского календаря будет принимать IFAB и FIFA после того, как РФС и премьер-лига проведут все необходимые подготовительные мероприятия.

    #Футбол-Россия#система var#РПЛ#рфс
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта