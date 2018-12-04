РФС принял решение о введении VAR в РПЛ

Футбол 04 декабря 2018 19:35 Источник: РПЛ Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

РФС обратилось к клубам премьер-лиги с предложением по порядку внедрения VAR.

Планируется, что уже в апреле - мае несколько матчей РПЛ пройдут с использованием VAR в режиме live. Подготовку кадров – тех, кто будет работать с ВАР, – обеспечивает РФС.

В своем обращении РФС предложила клубам устанавливать системы и технологию за свой счет. На прошедшем две недели назад рабочем совещании главных тренеров клубов премьер-лиги по инициативе Юрия Семина специалисты единогласно высказались за внедрение системы в сезоне 2019/20.

Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR. Рабочую группу лиги, которая будет заниматься рассмотрением вариантов по внедрению этой системы, возглавил генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг. К 25 декабря 2018 года она должна представить первые материалы по анализу существующих поставщиков оборудования, цен на аренду системы VAR, условия обслуживания и т.д.

В среднем затраты каждого клуба лиги на аренду оборудования системы VAR по одному из существующих предложений по предварительному подсчету составят минимум 10 млн рублей. Эта стоимость не включает в себя затраты на обучение судей и видеоассистентов, доставку ТВ сигнала от места проведения матча в центральную VAR комнату и прочие операционные расходы.

Окончательное решение о разрешении использовать VAR на соревновательных матчах российского календаря будет принимать IFAB и FIFA после того, как РФС и премьер-лига проведут все необходимые подготовительные мероприятия.