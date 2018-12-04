Клаудио Маркизио: Именно командой силен "Зенит" - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 19:47Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Клаудио Маркизио: Именно командой силен "Зенит"

    На данный момент подопечные Сергея Семака занимают 1-е место в таблице РПЛ.

    Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.

    "Думаю, моя адаптация в клубе завершена. У меня все получается неплохо. Если посмотреть на турнирные таблицы, и в чемпионате, и в Лиге Европы мы лидируем. Понятно, что в разных турнирах играть приходится по-разному.

    В чемпионате России больше контактов между игроками, борьбы, меньше пространства и возможностей проявить свои индивидуальные качества. В Лиге Европы соперники предоставляют больше свободы, и тактически игра строится иначе. К таким различиям приходится привыкать, но в целом своим нынешним состоянием я доволен.

    Безусловно, я готов стать лидером команды, но не надо забывать, что футбол – коллективная игра. Один человек не может привести команду к победе. Он может зажечь, подсказать, настроить, но победа – командная задача и командное достижение. Именно командой силен "Зенит", – сказал итальянец.

    #Футбол-Россия#лига европы#маркизио клаудио#РПЛ#фк зенит
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