Андрей Червиченко: «Краснодар» - «Ростов»: будет интересный матч

Футбол 04 декабря 2018 20:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Коренной ростовчанин, экс-президент «Спартака» - о предстоящем южном дерби в ¼ Кубка России «Краснодар» - «Ростов».

- С недавних пор в нашем футболе появилось еще одно дерби - южное. Что скажете?

- Это хорошо для любого чемпионата, поднимает интерес к футболу в этом регионе.

- «Краснодар», тем временем, на втором месте идет…



- Сергей Галицкий (президент ФК «Краснодар». – Прим. ред.) не стал приглашать тренера с именем, доверил местному молодому специалисту Мураду Мусаеву, и тот дает результат. Ну а в «Ростове» амбициозный тренер и амбициозные футболисты. В общем, ждем интересный матч. Уверен, что дохлого за уши по кладбищу таскать не будут.