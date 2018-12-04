Андрей Червиченко: «Краснодар» - «Ростов»: будет интересный матч - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 20:55Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Андрей Червиченко: «Краснодар» - «Ростов»: будет интересный матч

    Коренной ростовчанин, экс-президент «Спартака» - о предстоящем южном дерби в ¼ Кубка России «Краснодар» - «Ростов».

    - С недавних пор в нашем футболе появилось еще одно дерби - южное. Что скажете?
    - Это хорошо для любого чемпионата, поднимает интерес к футболу в этом регионе.

    - «Краснодар», тем временем, на втором месте идет…

    - Сергей Галицкий (президент ФК «Краснодар». – Прим. ред.) не стал приглашать тренера с именем, доверил местному молодому специалисту Мураду Мусаеву, и тот дает результат. Ну а в «Ростове» амбициозный тренер и амбициозные футболисты. В общем, ждем интересный матч. Уверен, что дохлого за уши по кладбищу таскать не будут.

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