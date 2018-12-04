СМИ: Еременко покинет "Спартак" этой зимой - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 21:23Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: Еременко покинет "Спартак" этой зимой

    Такой информацией располагает "Чемпионат".

    Московский "Спартак" не планирует продлевать соглашение с 31-летним полузащитником Романом Еременко.

    Согласно источнику, это связано с медицинским состоянием финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября. Всего в текущем сезоне игрок провел 7 матчей.

    Отмечается, что игрок покинет красно-белых в зимнее трансферное окно.

    Напомним, Еременко перешел в "Спартак" на правах свободного агента. До переезда в столичный клуб полузащитник отбывал дисквалификацию за употребление кокаина.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк спартак#еременко роман#Возможные трансферы
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