Черчесов признан лучшим тренером года по версии министерства спорта России

Футбол 04 декабря 2018 22:11 Источник: «Советский спорт»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал победителем в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года» по версии Министерства спорта России.

На звание лучшего тренера года также претендовали глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и личный тренер чемпионки Европы, победительницы «Бриллиантовой лиги» легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян.

- Понятно, все мы помним только лето. Другое дело, что до этого лета было долгое время, когда руководители привезли чемпионат мира, организовав этот большой праздник. Спасибо министру спорта, который нас всегда поддерживал. Виталий Мутко, всегда грудью защищавший меня, если бы не это, я бы не дожил до чемпионата мира. Всем спасибо огромное: болельщикам, которые нас гнали вперед; спасибо команде, такую команду пожелаю всем тренерам, потому что такой атмосферы у нас никогда не было. Впервые видел, что команда покидала со слезами на глазах спортивную базу: всегда мы бежали оттуда с мыслью наконец-то все закончилось, - сказал Черчесов.

Напомним, сборная России по футболу под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018. В четвертьфинале мирового первенства российская команда в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.