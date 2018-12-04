Станислав Черчесов: Сборная сделала маленький шажок, чтобы повернуть болельщиков лицом к себе - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 23:13Источник: ТАСС

    Станислав Черчесов: Сборная сделала маленький шажок, чтобы повернуть болельщиков лицом к себе

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление национальной команды в 2018 году.

    - Оценка команде за год? Эмоционально на пятерочку, спортивный все-таки на четверочку, не дошли, куда хотели.

    Игроки знают, что расслабляться нельзя. Мы сделали маленький шажок, чтобы обратить на себя внимание и повернуть лицом к себе общественность, болельщиков и журналистов. Нам нужно добиваться успехов дальше, - цитирует Черчесова ТАСС.

    Ранее Черчесов признан лучшим тренером года по версии министерства спорта России.

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