Станислав Черчесов: Сборная сделала маленький шажок, чтобы повернуть болельщиков лицом к себе

Футбол 04 декабря 2018 23:13 Источник: ТАСС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление национальной команды в 2018 году.

- Оценка команде за год? Эмоционально на пятерочку, спортивный все-таки на четверочку, не дошли, куда хотели.

Игроки знают, что расслабляться нельзя. Мы сделали маленький шажок, чтобы обратить на себя внимание и повернуть лицом к себе общественность, болельщиков и журналистов. Нам нужно добиваться успехов дальше, - цитирует Черчесова ТАСС.

Ранее Черчесов признан лучшим тренером года по версии министерства спорта России.