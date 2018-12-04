Гончаренко восьмой раз стал лучшим тренером года в Белоруссии

Футбол 04 декабря 2018 23:27 Источник: «Прессбол»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко третий раз подряд признан лучшим тренером Белоруссии по итогам года, сообщает «Прессбол».

Гончаренко стал лучшим тренером по результатам опроса, проведенного изданием среди известных специалистов и журналистов. В голосовании участвовал 441 респондент. За Гончаренко голос отдал 261 человек.

По результатам опроса среди специалистов и журналистов приз тренеру года получил Виктор Гончаренко, возглавляющий московский ЦСКА.#ЗвездныйМяч2018 pic.twitter.com/6qfw7LhwkF — АБФФ (@BelFootFeder) 4 декабря 2018 г.

Добавим, что возглавляющий ЦСКА с декабря 2016 года специалист признается лучшим тренером Белоруссии восьмой раз в карьере.