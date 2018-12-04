Гончаренко восьмой раз стал лучшим тренером года в Белоруссии - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 23:27Источник: «Прессбол»

    Гончаренко восьмой раз стал лучшим тренером года в Белоруссии

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко третий раз подряд признан лучшим тренером Белоруссии по итогам года, сообщает «Прессбол».

    Гончаренко стал лучшим тренером по результатам опроса, проведенного изданием среди известных специалистов и журналистов. В голосовании участвовал 441 респондент. За Гончаренко голос отдал 261 человек.

    Добавим, что возглавляющий ЦСКА с декабря 2016 года специалист признается лучшим тренером Белоруссии восьмой раз в карьере.

    #гончаренко виктор#фк цска#Футбол-Россия#рпл
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