Голы Сане и Мареза принесли «Манчестер Сити» победу над «Уотфордом» - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 00:52Источник: «Советский спорт»

    Голы Сане и Мареза принесли «Манчестер Сити» победу над «Уотфордом»

    Футболисты «Манчестер Сити» переиграли «Уотфорд» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

    В составе победителей голами отметились Лерой Сане (40-я минута)и Рияд Марез (51). У хозяев отличился Абдулайе Дукуре (85).

    После этой победы «Манчестер Сити» набрал 41 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Уотфорд», имея в активе 20 баллов, занимает 11-е место.

    В следующем матче «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Челси», а «Уотфорд» на выезде встретится с «Эвертоном».

    #апл#фк манчестер сити#фк уотфорд
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