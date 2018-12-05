Голы Сане и Мареза принесли «Манчестер Сити» победу над «Уотфордом»

Футбол 05 декабря 2018 00:52 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Манчестер Сити» переиграли «Уотфорд» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Лерой Сане (40-я минута)и Рияд Марез (51). У хозяев отличился Абдулайе Дукуре (85).

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 41 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Уотфорд», имея в активе 20 баллов, занимает 11-е место.

В следующем матче «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Челси», а «Уотфорд» на выезде встретится с «Эвертоном».